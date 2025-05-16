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Головний прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, йде у відставку

18:47, 16 травня 2025
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду тимчасово склав повноваження через розслідування щодо сексуальних домагань.
Головний прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, йде у відставку
Фото: The Washington Post
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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, який очолює провадження щодо воєнних злочинів проти лідерів Росії та Ізраїлю, тимчасово відійшов від виконання обов’язків на час розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на речника МКС Фаді Ель-Абдаллу.

За словами речника, Хан, британський юрист, який очолює прокуратуру в Гаазі з 2021 року, заявив суду у п’ятницю про свій намір перебувати у відпустці до завершення внутрішнього розслідування його особистої поведінки. Ініціаторкою розслідування стала співробітниця прокуратури, яка звинуватила Хана у повторних небажаних домаганнях. За даними Washington Post, інциденти нібито відбувалися протягом року в офісі та власному будинку Хана в Гаазі, а також під час робочих поїздок до США та інших країн. Першими про них писали Wall Street Journal та Drop Site News.

Наразі заступники прокурора виконуватимуть обов’язки Хана. Його відсутність стала серйозним випробуванням для МКС: під керівництвом Хана прокуратура видала резонансні ордери на арешт Путіна та прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за воєнні злочини в Україні й Газі відповідно.

Розслідування внутрішньої служби МКС має встановити, чи існували факти сексуальних домагань, після чого суд ухвалить рішення щодо подальшої долі прокурора.

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