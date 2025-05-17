Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Побив матір за відмову надати гроші на цигарки — на Полтавщині судили чоловіка за домашнє насильство

07:54, 17 травня 2025
Чоловіка ув’язнили за домашнє насильство над матір’ю.
Побив матір за відмову надати гроші на цигарки — на Полтавщині судили чоловіка за домашнє насильство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині до суду надійшла справа щодо обвинувачення чоловіка у побитті матері, повідомляє Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області.

У лютому 2025 року в місті Горішні Плавні чоловік 1991 року народження наніс легкі тілесні ушкодження своїй матері. Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за домашнє насильство.

Конфлікт виник через відмову надати гроші на цигарки. Дії обвинуваченого кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК України.

13 лютого 2025 року близько 15:00, обвинувачений зустрівся з матір’ю біля магазину. У ході словесного конфлікту, пов’язаного з грошовими вимогами, обвинувачений наніс потерпілій кілька ударів по обличчю та тулубу, після чого штовхнув її на землю. Свідки події викликали поліцію.

Судово-медична експертиза зафіксувала тілесні ушкодження, що належать до категорії легких: гематома правої повіки, забої голови та тулуба.

Доказами у справі є зізнання обвинуваченого, що підтвердив факт побиття та свідчення потерпілої, яка заявила про систематичне насильство з боку сина, рапорт поліції, висновки медичних експертиз та слідчі експерименти.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Однак, з огляду на те, що злочин було скоєно під час іспитового строку за попереднім вироком (ч.1 ст.309 КК України — незаконне зберігання наркотичних засобів), покарання об’єднали за сукупністю вироків.

Остаточне покарання — 2 роки 25 днів обмеження волі.

Суд підкреслив, що обвинувачений не розкаявся, не виявив співчуття, і, на думку суду, не став на шлях виправлення, що супроводжувалася систематичним насильством над своєю матір’ю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд вирок домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС тоне у позовах від учасників конкурсу до апеляційних судів – є претензії до якості перевірки практичних завдань

Вже подано кілька десятків позовів від кандидатів в адміністративні, господарські та загальні апеляційні суди.

Верховний Суд визнав протиправним і скасував рішення ВККС щодо судді Харківського окружного адмінсуду Олени Ізовітової-Вакім

КАС ВС визнав протиправним і скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яким суддю визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

У кандидатів до Антикорупційного суду, які провалили іспит, з’явився другий шанс – Рада прийняла закон

Тепер кандидати до ВАКС, які не змогли скласти іспит, зможуть знов подати документи на конкурс до Антикорупційного суду без перерви на рік.

Добір на посади суддів місцевих судів – у ВККС повідомили, коли відбудуться тестування, практичні завдання та співбесіди

Тестування розпочнеться по групах з 23 червня, а співбесід варто очікувати вже у 2026 році.

Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД

Уряд схвалив законопроект про вихід з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях СНД.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті