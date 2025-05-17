Побив матір за відмову надати гроші на цигарки — на Полтавщині судили чоловіка за домашнє насильство

Чоловіка ув’язнили за домашнє насильство над матір’ю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині до суду надійшла справа щодо обвинувачення чоловіка у побитті матері, повідомляє Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області.

У лютому 2025 року в місті Горішні Плавні чоловік 1991 року народження наніс легкі тілесні ушкодження своїй матері. Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за домашнє насильство.

Конфлікт виник через відмову надати гроші на цигарки. Дії обвинуваченого кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК України.

13 лютого 2025 року близько 15:00, обвинувачений зустрівся з матір’ю біля магазину. У ході словесного конфлікту, пов’язаного з грошовими вимогами, обвинувачений наніс потерпілій кілька ударів по обличчю та тулубу, після чого штовхнув її на землю. Свідки події викликали поліцію.

Судово-медична експертиза зафіксувала тілесні ушкодження, що належать до категорії легких: гематома правої повіки, забої голови та тулуба.

Доказами у справі є зізнання обвинуваченого, що підтвердив факт побиття та свідчення потерпілої, яка заявила про систематичне насильство з боку сина, рапорт поліції, висновки медичних експертиз та слідчі експерименти.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Однак, з огляду на те, що злочин було скоєно під час іспитового строку за попереднім вироком (ч.1 ст.309 КК України — незаконне зберігання наркотичних засобів), покарання об’єднали за сукупністю вироків.

Остаточне покарання — 2 роки 25 днів обмеження волі.

Суд підкреслив, що обвинувачений не розкаявся, не виявив співчуття, і, на думку суду, не став на шлях виправлення, що супроводжувалася систематичним насильством над своєю матір’ю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.