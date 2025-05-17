Избил мать за отказ дать деньги на сигареты — в Полтавской области судили мужчину за домашнее насилие

Мужчину заключили в тюрьму за домашнее насилие над матерью.

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В Полтавской области в суд поступило дело об обвинении мужчины в избиении своей матери, сообщает Горишнеплавневский городской суд Полтавской области.

В феврале 2025 года в городе Горишние Плавни мужчина 1991 года рождения нанёс своей матери лёгкие телесные повреждения. Ранее он уже привлекался к ответственности за домашнее насилие.

Конфликт произошёл из-за отказа дать деньги на сигареты. Действия обвиняемого квалифицируются по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля 2025 года около 15:00 обвиняемый встретился с матерью возле магазина. В ходе словесного конфликта, вызванного денежными требованиями, он нанёс потерпевшей несколько ударов по лицу и туловищу, а затем толкнул её на землю. Свидетели происшествия вызвали полицию.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала телесные повреждения, отнесённые к категории лёгких: гематома правого века, ушибы головы и туловища.

Доказательствами по делу являются признание обвиняемого, который подтвердил факт избиения, показания потерпевшей, заявившей о систематическом насилии со стороны сына, рапорт полиции, выводы медицинских экспертиз и следственные эксперименты.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное лёгкое телесное повреждение). Однако, учитывая, что преступление было совершено в течение испытательного срока по предыдущему приговору (ч.1 ст.309 УК Украины — незаконное хранение наркотических средств), наказание было объединено по совокупности приговоров.

Окончательное наказание — 2 года 25 дней ограничения свободы.

Суд подчеркнул, что обвиняемый не раскаялся, не проявил сочувствия и, по мнению суда, не стал на путь исправления, продолжая систематически применять насилие к собственной матери.

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