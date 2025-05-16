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Зеленский встретился с президентом Молдовы Санду – обсудили 30-дневное прекращение огня и общий путь в ЕС

18:24, 16 мая 2025
Зеленский и Санду договорились усилить двустороннее сотрудничество.
Зеленский встретился с президентом Молдовы Санду – обсудили 30-дневное прекращение огня и общий путь в ЕС
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду, во время которой стороны обсудили шаги для достижения устойчивого мира и усиления двустороннего сотрудничества. Главным приоритетом для Украины сейчас является полное прекращение огня минимум на 30 дней, что создаст основу для дальнейшей дипломатии.

Кроме того, во время переговоров речь шла о вопросах энергетической безопасности, европейской интеграции, влияние результатов недавних выборов в Европе на политические процессы, а также гибридные угрозы со стороны России.

«Спасибо Майе Санду и всему народу Молдовы за поддержку Украины и за готовность в дальнейшем двигаться бок о бок с нами в евроинтеграционном процессе», - добавил Зеленский.

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ЕС война Молдова Владимир Зеленский

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