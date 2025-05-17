Практика судов
  1. В Украине

Кабмин утвердил новый порядок компенсаций за размещение ВПЛ

07:36, 17 мая 2025
Пенсионный фонд будет назначать компенсацию за размещение ВПЛ учреждениям, а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.
Кабмин утвердил новый порядок компенсаций за размещение ВПЛ
Источник фото: Depositphotos / gioiak2
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления компенсаций учреждениям, предприятиям, организациям, независимо от формы собственности, а также физическим лицам-предпринимателям за размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Компенсация охватывает расходы на потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Ключевым изменением стало то, что Пенсионный фонд Украины будет назначать (рассчитывать) компенсацию за размещение ВПЛ учреждениям, организациям и т.д., а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.

Фонд также будет собирать информацию не только об учреждениях, предоставляющих убежище, но и о самих переселенцах, которые там временно проживают.

Органы Пенсионного фонда будут проверять достоверность информации, указанной в заявлении на компенсацию, путем электронной взаимосвязи с государственными реестрами. Расчет суммы компенсации будет осуществляться с учетом социальных норм жилья, нормативов ЖКУ и норм обеспечения населения твердым топливом.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно — до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется компенсация за размещение.

Соответствующие изменения внесены также в ряд положений и порядков, утвержденных постановлениями КМУ, в частности, относительно назначения жилищных субсидий и предоставления соответствующих компенсаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Пенсионный фонд компенсация ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор на должности судей местных судов – в ВККС сообщили, когда состоятся тестирования, практические задания и собеседования

Тестирование начнется по группам с 23 июня, а собеседований следует ожидать уже в 2026 году.

Украина выйдет из Соглашения о взаимном зачете в трудовой стаж и выслугу лет службы в органах прокуратуры государств бывшего СНГ

Правительство одобрило законопроект о выходе из Соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах-участниках СНГ.

Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию должно сохраняться, а Кир Стармер – что позиция РФ неприемлема

Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции – отметил Зеленский.

Зеленский, Мерц, Макрон, Стармер и Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом

После того, как медиа сообщили о завершении переговоров между делегациями Украины и РФ Андрей Ермак опубликовал фото Владимира Зеленского совместно с Мерцем, Макроном, Стармером и Туском – они звонили по телефону Дональду Трампу.

Переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле – одни медиа сообщают о завершении, другие – о паузе

В то же время агентство Reuters со ссылкой на украинских дипломатов сообщило, что «требования России в Стамбуле являются нереалистичными и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті