Кабмин утвердил новый порядок компенсаций за размещение ВПЛ

Пенсионный фонд будет назначать компенсацию за размещение ВПЛ учреждениям, а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.

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Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления компенсаций учреждениям, предприятиям, организациям, независимо от формы собственности, а также физическим лицам-предпринимателям за размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Компенсация охватывает расходы на потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Ключевым изменением стало то, что Пенсионный фонд Украины будет назначать (рассчитывать) компенсацию за размещение ВПЛ учреждениям, организациям и т.д., а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.

Фонд также будет собирать информацию не только об учреждениях, предоставляющих убежище, но и о самих переселенцах, которые там временно проживают.

Органы Пенсионного фонда будут проверять достоверность информации, указанной в заявлении на компенсацию, путем электронной взаимосвязи с государственными реестрами. Расчет суммы компенсации будет осуществляться с учетом социальных норм жилья, нормативов ЖКУ и норм обеспечения населения твердым топливом.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно — до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется компенсация за размещение.

Соответствующие изменения внесены также в ряд положений и порядков, утвержденных постановлениями КМУ, в частности, относительно назначения жилищных субсидий и предоставления соответствующих компенсаций.

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