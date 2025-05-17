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В Гоструда объяснили, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора

07:18, 17 мая 2025
Работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Государственную службу Украины по вопросам труда или ее территориальные органы.
В Гоструда объяснили, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора
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Гоструда объясняет, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора.

В таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Государственную службу Украины по вопросам труда или его территориальным органам. При отсутствии оснований для приостановления действия трудового договора инспектор труда может внести предписание об устранении выявленных нарушений (по согласованию военной администрации). Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения.

В случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора, выданным до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», таким работником (работниками) соответствующий приказ (распоряжение) может быть обжалован который, изучив содержание приказа (распоряжение) и основания его издания, по согласованию с военной администрацией может внести работодателю предписание о признании соответствующего приказа (распоряжения) утратившим силу.

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