В Киеве призывают воздержаться от посещения пляжей этим летом

В Киеве не будут открывать пляжный сезон — горожан призывают воздержаться от отдыха у воды из-за рисков для безопасности.

Источник фото: КГГА

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В столице действует решение Совета обороны города Киева от 17 мая 2023 года, согласно которому в городе не открывается купальный сезон, а жителям не рекомендуется посещать пляжи и места массового скопления людей у воды.

Как поясняют в КГГА, такие ограничения введены из соображений безопасности в условиях военного положения. В случае воздушной тревоги пребывание большого количества людей на пляжах может затруднить доступ к укрытиям и создать дополнительные риски для жизни.

В то же время специалисты продолжают сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарного состояния территорий возле водоемов. В частности, проводится уборка, санитарная обработка, лабораторные исследования качества воды, а также обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов, включая обломки ракет или дронов, которые могли остаться после обстрелов.

В местах, где оборудованы сезонные спасательные посты, в случае воздушной тревоги каждые 15 минут будут звучать объявления из громкоговорителей с призывом покинуть опасную зону, указывают в КГГА.

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