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У Києві закликають утриматися від відвідування пляжів цього літа

07:00, 17 травня 2025
У Києві не відкриватимуть пляжний сезон — містян закликають утриматися від відпочинку біля води через безпекові ризики.
У Києві закликають утриматися від відвідування пляжів цього літа
Джерело фото: КМДА
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У столиці діє рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, згідно з яким у місті не відкривається купальний сезон, а мешканцям не рекомендується відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

Як пояснюють у КМДА, такі обмеження запроваджено з міркувань безпеки в умовах воєнного стану. У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя.

Водночас фахівці продовжують сезонні роботи, необхідні для підтримання порядку й санітарного стану територій поблизу водойм. Зокрема, здійснюється прибирання, санітарна обробка, лабораторні дослідження якості води, а також обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, зокрема уламків ракет чи дронів, що могли залишитися після обстрілів.

У місцях, де облаштовані сезонні рятувальні пости, у разі повітряної тривоги кожні 15 хвилин лунатимуть оголошення з гучномовців із закликом залишити небезпечну зону, вказують у КМДА.

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Київ КМДА

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