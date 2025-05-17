У Києві закликають утриматися від відвідування пляжів цього літа

У Києві не відкриватимуть пляжний сезон — містян закликають утриматися від відпочинку біля води через безпекові ризики.

Джерело фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці діє рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, згідно з яким у місті не відкривається купальний сезон, а мешканцям не рекомендується відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

Як пояснюють у КМДА, такі обмеження запроваджено з міркувань безпеки в умовах воєнного стану. У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя.

Водночас фахівці продовжують сезонні роботи, необхідні для підтримання порядку й санітарного стану територій поблизу водойм. Зокрема, здійснюється прибирання, санітарна обробка, лабораторні дослідження якості води, а також обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, зокрема уламків ракет чи дронів, що могли залишитися після обстрілів.

У місцях, де облаштовані сезонні рятувальні пости, у разі повітряної тривоги кожні 15 хвилин лунатимуть оголошення з гучномовців із закликом залишити небезпечну зону, вказують у КМДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.