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Уряд затвердив нові правила підтвердження стажу за роботу за межами України до 1992 року

00:06, 17 травня 2025
Кабмін врегулював порядок зарахування роботи за межами України.
Уряд затвердив нові правила підтвердження стажу за роботу за межами України до 1992 року
Джерело фото: zayava.info
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Кабінет Міністрів затвердив два нові порядки, що регулюють зарахування трудового стажу громадянам України, які працювали за межами держави до 1 січня 1992 року, зокрема в республіках колишнього СРСР. Рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зокрема, затверджено:

  • Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього Союзу РСР для зарахування їх до страхового стажу;
  • Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

Також внесено зміни до Порядку підтвердження наявного стажу роботи у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній:

виключено пункт 22, який стосувався підтвердження стажу роботи громадян України за її межами.

Крім того, Пенсійному фонду України доручено переглянути рішення, ухвалені територіальними органами ПФУ у період з дня набрання чинності Законом № 3674-IX (про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення) до набрання чинності новими порядками — щодо осіб, які працювали до 1 січня 1992 року.

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