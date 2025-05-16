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Україна та Росія домовилися обмінятися письмовими умовами для припинення вогню – МЗС Туреччини

18:06, 16 травня 2025
Сторони домовилися про обмін полоненими, обмін умовами припинення вогню та наступні переговори.
Україна та Росія домовилися обмінятися письмовими умовами для припинення вогню – МЗС Туреччини
Фото: Х / Hakan Fidan
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі завершилися. Сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу».

Крім того, як повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який очолював турецьку делегацію на переговорах, учасники зустрічі погодилися письмово обмінятися умовами, які можуть стати основою для припинення вогню.

«Вони також домовилися, що умови, які дозволять досягти припинення вогню, будуть передані іншій стороні в письмовій формі. Сторони також домовилися в принципі зустрітися знову», – зазначив Фідан.

Міністр закордонних справ Туреччини запевнив, що Анкара продовжить докладати зусиль для встановлення тривалого миру між Україною та Росією.

«Сьогодні був важливий день для миру у всьому світі», — підкреслив Хакан Фідан у своєму дописі в соцмережі Х.

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росія Туреччина війна переговори

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