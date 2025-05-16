Випалював деревне вугілля та рубав дерева: на Хмельниччині судили чоловіка за шкоду довкіллю

Чоловіку призначено 2 роки пробаційного нагляду.

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Жителя міста Полонне Хмельницької області засуджено за порушення екологічного законодавства. 64-річного чоловіка визнано винним у забрудненні земель і самовільній вирубці дерев, повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, на сільськогосподарській ділянці чоловік облаштував чотири піролізні печі, де випалював деревне вугілля, що призвело до забруднення ґрунтів.

Крім того, у лютому цього року він незаконно зрубав два дерева породи вільха в лісовому масиві Полонської громади. Завдані збитки склали понад 32 тисячі гривень. Втрати, спричинені екологічними правопорушеннями, чоловік відшкодував у повному обсязі.

Суд призначив йому покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду.

Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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