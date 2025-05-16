Выжигал древесный уголь и рубил деревья: в Хмельницкой области судили мужчину за вред окружающей среде

Мужчине назначено 2 года пробационного надзора.

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Житель города Полонное Хмельницкой области осужден за нарушение экологического законодательства. 64-летний мужчина признан виновным в загрязнении земель и самовольной вырубке деревьев, сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, на сельскохозяйственном участке мужчина обустроил четыре пиролизных печи, где выжигал древесный уголь, что привело к загрязнению почв.

Кроме того, в феврале этого года он незаконно срубил два дерева породы ольха в лесном массиве Полонской общины. Нанесенный ущерб составил более 32 тысяч гривен. Ущерб, вызванный экологическими правонарушениями, мужчина возместил в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет пробационного надзора.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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