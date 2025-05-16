4000 евро за пересечение границы — на Прикарпатье будут судить организаторов

Два жителя Коломыйщины наладили схему незаконного «трансфера» военнообязанных за границу — их задержали при попытке переправки.

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Прикарпатье будут судить организаторов незаконного «трансфера» за границу. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Следователи завершили досудебное расследование в отношении двух жителей Коломыйского района, которых обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Установлено, что двое жителей села Шепаровцы наладили схему переправки за границу военнообязанных граждан.

За 4000 евро они организовывали «трансфер» в приграничную зону.

Далее они инструктировали клиентов относительно незаконного пересечения границы вне официальных пунктов пропуска.

Один из фигурантов заранее проверял маршрут и передавал информацию о размещении полицейских патрулей и ситуации на дорогах своему сообщнику, который перевозил «клиента» во втором автомобиле.

В феврале 2025 года полицейские задержали злоумышленников с поличным.

В ходе расследования следователи также установили, что один из обвиняемых незаконно хранил и сбывал наркотическое средство — каннабис — жителям Коломыи.

Обоим мужчинам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершённая организованной группой). Также одному из злоумышленников сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и сбыт наркотических средств).

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