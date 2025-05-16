Практика судов
  1. В Украине

4000 евро за пересечение границы — на Прикарпатье будут судить организаторов

23:30, 16 мая 2025
Два жителя Коломыйщины наладили схему незаконного «трансфера» военнообязанных за границу — их задержали при попытке переправки.
4000 евро за пересечение границы — на Прикарпатье будут судить организаторов
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье будут судить организаторов незаконного «трансфера» за границу. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Следователи завершили досудебное расследование в отношении двух жителей Коломыйского района, которых обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Установлено, что двое жителей села Шепаровцы наладили схему переправки за границу военнообязанных граждан.

За 4000 евро они организовывали «трансфер» в приграничную зону.

Далее они инструктировали клиентов относительно незаконного пересечения границы вне официальных пунктов пропуска.

Один из фигурантов заранее проверял маршрут и передавал информацию о размещении полицейских патрулей и ситуации на дорогах своему сообщнику, который перевозил «клиента» во втором автомобиле.

В феврале 2025 года полицейские задержали злоумышленников с поличным.

В ходе расследования следователи также установили, что один из обвиняемых незаконно хранил и сбывал наркотическое средство — каннабис — жителям Коломыи.

Обоим мужчинам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершённая организованной группой). Также одному из злоумышленников сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение и сбыт наркотических средств).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка обвинительный акт мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор на должности судей местных судов – в ВККС сообщили, когда состоятся тестирования, практические задания и собеседования

Тестирование начнется по группам с 23 июня, а собеседований следует ожидать уже в 2026 году.

Украина выйдет из Соглашения о взаимном зачете в трудовой стаж и выслугу лет службы в органах прокуратуры государств бывшего СНГ

Правительство одобрило законопроект о выходе из Соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах-участниках СНГ.

Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию должно сохраняться, а Кир Стармер – что позиция РФ неприемлема

Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции – отметил Зеленский.

Зеленский, Мерц, Макрон, Стармер и Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом

После того, как медиа сообщили о завершении переговоров между делегациями Украины и РФ Андрей Ермак опубликовал фото Владимира Зеленского совместно с Мерцем, Макроном, Стармером и Туском – они звонили по телефону Дональду Трампу.

Переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле – одни медиа сообщают о завершении, другие – о паузе

В то же время агентство Reuters со ссылкой на украинских дипломатов сообщило, что «требования России в Стамбуле являются нереалистичными и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва