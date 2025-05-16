У экс-главы налоговой Одесской области нашли элитные авто по заниженным ценам

ГБР выявило необоснованные активы бывшего руководителя одесской налоговой на более 5,3 млн грн.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований выявило у экс-главы Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области необоснованные активы, в частности элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам. Об этом сообщили в ГБР.

По материалам следствия, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в Высший антикоррупционный суд иск о признании этих активов необоснованными.

Речь идет о двух автомобилях: Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска), которые семья бывшего чиновника приобрела за сумму значительно ниже рыночной - соответственно 300 тыс. грн и 1,4 млн грн. Общая рыночная стоимость авто превышает 5,3 млн грн.

Впоследствии Audi RSQ8 было продано по рыночной цене, а вырученные средства потратили на покупку BMW X7 xDrive.

Для обеспечения иска Высший антикоррупционный суд наложил арест на Toyota Land Cruiser 200 и BMW X7 xDrive.

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