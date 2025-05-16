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У ексголови податкової Одещини знайшли елітні авто за заниженими цінами

19:01, 16 травня 2025
ДБР виявило необґрунтовані активи колишнього керівника одеської податкової на понад 5,3 млн грн.
У ексголови податкової Одещини знайшли елітні авто за заниженими цінами
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань виявило у ексочільника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області необґрунтовані активи, зокрема елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами. Про це повідомили в ДБР.

За матеріалами слідства, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду позов про визнання цих активів необґрунтованими.

Йдеться про два автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), які родина колишнього посадовця придбала за суму значно нижчу за ринкову — відповідно 300 тис. грн та 1,4 млн грн. Загальна ринкова вартість авто перевищує 5,3 млн грн.

Згодом Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а виручені кошти витратили на купівлю BMW X7 xDrive.

Для забезпечення позову Вищий антикорупційний суд наклав арешт на Toyota Land Cruiser 200 та BMW X7 xDrive.

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податкова Одеса ДБР

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