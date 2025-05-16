Штучний інтелект здатен самостійно вигадувати «правила спілкування» — як це роблять люди

Мовні моделі на кшталт ChatGPT під час взаємодії в групах виробляти спільні норми й навіть змінювати їх під впливом меншості — як у реальному суспільстві.

Фото: Igor Omilaev \ unsplash

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Штучний інтелект може самостійно формувати спільні мовні норми та соціальні правила без жодного втручання з боку людини.

До такого висновку дійшли дослідники з університету City St George’s (Лондон) та IT-університету Копенгагена. Результати опубліковані у журналі Science Advances, передає The Guardian.

Учасниками експерименту стали великі мовні моделі — подібні до ChatGPT, які взаємодіяли між собою у групах.

Те, вчені провели серію тестів із групами від 24 до 100 «агентів» ШІ. Їх попарно просили обрати назву (наприклад, букву чи набір символів) із запропонованого списку. Якщо обидва агенти обирали одне й те саме — отримували «нагороду», якщо різне — «штраф».

Попри те, що моделі не знали, що входять до великої групи, і мали обмежену пам’ять, між ними почала формуватись спільна «мова» — вони погоджували, як називати ті чи інші об’єкти. Так само, як це відбувається між людьми в реальному житті.

«Зазвичай ШІ досліджують окремо. Але насправді у майбутньому багато систем штучного інтелекту працюватимуть не поодинці, а в групах — і між собою, і з нами», — пояснює автор дослідження Аріель Флінт Ашері.

Старший дослідник Андреа Барончеллі додає: це схоже на те, як у суспільстві народжуються нові слова. Наприклад, слово «спам» — ніхто його офіційно не визначав, але воно прижилося завдяки повторюваній взаємодії.

У фінальному експерименті дослідники виявили ще один цікавий феномен: невелика група агентів змогла змінити вже сформовану «мовну норму» для всієї системи. Це схоже на ефект «критичної маси» у суспільстві, коли впливова меншість здатна змінити поведінку більшості.

«Ми вже живемо у світі, де штучний інтелект не просто відповідає — він взаємодіє, домовляється, впливає і формує спільні правила, — каже Барончеллі. — Щоб не стати пасивними спостерігачами, нам потрібно зрозуміти, як він мислить і діє».

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