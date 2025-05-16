Практика судів
  1. В Україні

4000 євро за перетин кордону — на Прикарпатті судитимуть організаторів

23:30, 16 травня 2025
Двоє жителів Коломийщини налагодили схему незаконного «трансферу» військовозобовʼязаних за кордон — їх затримали під час спроби переправлення.
4000 євро за перетин кордону — на Прикарпатті судитимуть організаторів
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Прикарпатті судитимуть організаторів незаконного «трансферу» за кордон. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Так, слідчі завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Коломийщини, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через держкордон.

Встановлено, що двоє жителів села Шепарівці налагодили схему переправлення військовозобов’язаних громадян за кордон.

За 4000 євро вони організовували «трансфер» до прикордонної зони.

Надалі консультували їх щодо незаконного перетину державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску.

Один із фігурантів заздалегідь перевіряв маршрут і передавав інформацію щодо розташування нарядів поліції та ситуації на дорогах своєму спільнику, який перевозив «клієнта» у другому авто.

У лютому 2025 року поліцейські затримали зловмисників «на гарячому».

У ході розслідування слідчі також встановили, що один з обвинувачених незаконно зберігав і збував наркотичний засіб «канабіс» мешканцям Коломиї.

Обом чоловікам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.  Також одному зі зловмисників повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція хабар обвинувальний акт мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих судів – у ВККС повідомили, коли відбудуться тестування, практичні завдання та співбесіди

Тестування розпочнеться по групах з 23 червня, а співбесід варто очікувати вже у 2026 році.

Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД

Уряд схвалив законопроект про вихід з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях СНД.

Володимир Зеленський заявив, що тиск на Росію має зберігатись, а Кір Стармер – що позиція РФ неприйнятна

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції – зазначив Зеленський.

Зеленський, Мерц, Макрон, Стармер і Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом

Після того, як медіа повідомили про завершення перемовин між делегаціями України та РФ Андрій Єрмак опублікував фото Володимира Зеленського спільно з Мерцем, Макроном, Стармером і Туском – вони телефонували Дональду Трампу.

Перемовини між РФ та Україною в Стамбулі – одні медіа повідомляють про завершення, інші – про паузу

В той же час агентство Reuters з посиланням на українських дипломатів повідомило, що «вимоги Росії в Стамбулі є нереалістичними та виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва