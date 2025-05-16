4000 євро за перетин кордону — на Прикарпатті судитимуть організаторів

Двоє жителів Коломийщини налагодили схему незаконного «трансферу» військовозобовʼязаних за кордон — їх затримали під час спроби переправлення.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Прикарпатті судитимуть організаторів незаконного «трансферу» за кордон. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Так, слідчі завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Коломийщини, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через держкордон.

Встановлено, що двоє жителів села Шепарівці налагодили схему переправлення військовозобов’язаних громадян за кордон.

За 4000 євро вони організовували «трансфер» до прикордонної зони.

Надалі консультували їх щодо незаконного перетину державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску.

Один із фігурантів заздалегідь перевіряв маршрут і передавав інформацію щодо розташування нарядів поліції та ситуації на дорогах своєму спільнику, який перевозив «клієнта» у другому авто.

У лютому 2025 року поліцейські затримали зловмисників «на гарячому».

У ході розслідування слідчі також встановили, що один з обвинувачених незаконно зберігав і збував наркотичний засіб «канабіс» мешканцям Коломиї.

Обом чоловікам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Також одному зі зловмисників повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

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