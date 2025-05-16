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Украина и Россия договорились обменяться письменными условиями для прекращения огня – МИД Турции

18:06, 16 мая 2025
Стороны договорились об обмене пленными, обмене условиями прекращения огня и последующих переговорах.
Украина и Россия договорились обменяться письменными условиями для прекращения огня – МИД Турции
Фото: Х / Hakan Fidan
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле завершились. Стороны договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу».

Кроме того, как сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который возглавлял турецкую делегацию на переговорах, участники встречи согласились письменно обменяться условиями, которые могут стать основой для прекращения огня.

«Они также договорились, что условия, которые позволят достичь прекращения огня, будут переданы другой стороне в письменной форме. Стороны также договорились в принципе встретиться снова», - отметил Фидан.

Министр иностранных дел Турции заверил, что Анкара продолжит прилагать усилия для установления прочного мира между Украиной и Россией.

«Сегодня был важный день для мира во всем мире», - подчеркнул Хакан Фидан в своей заметке в соцсети Х.

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россия Турция война переговоры

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