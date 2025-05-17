Правительство утвердило новые правила подтверждения стажа за работу за пределами Украины до 1992 года

Кабмин урегулировал порядок зачисления работы за пределам Украины.

Источник фото: zayava.info

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Кабинет Министров утвердил два новых порядка, которые регулируют зачисление трудового стажа гражданам Украины, работавшим за пределами государства до 1 января 1992 года, в частности в республиках бывшего СССР. Решение принято в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В частности, утверждены:

Порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР для зачисления их в страховой стаж;

Порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Также внесены изменения в Порядок подтверждения имеющегося стажа работы в случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней:

исключен пункт 22, который касался подтверждения стажа работы граждан Украины за ее пределами.

Кроме того, Пенсионному фонду Украины поручено пересмотреть решения, принятые территориальными органами ПФУ в период со дня вступления в силу Закона № 3674-IX (о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения) до вступления в силу новых порядков — в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года.

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