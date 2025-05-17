Правительство утвердило новые правила подтверждения стажа за работу за пределами Украины до 1992 года

Кабинет Министров утвердил два новых порядка, которые регулируют зачисление трудового стажа гражданам Украины, работавшим за пределами государства до 1 января 1992 года, в частности в республиках бывшего СССР. Решение принято в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
В частности, утверждены:
Также внесены изменения в Порядок подтверждения имеющегося стажа работы в случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней:
исключен пункт 22, который касался подтверждения стажа работы граждан Украины за ее пределами.
Кроме того, Пенсионному фонду Украины поручено пересмотреть решения, принятые территориальными органами ПФУ в период со дня вступления в силу Закона № 3674-IX (о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения) до вступления в силу новых порядков — в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года.
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