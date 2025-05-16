Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Санду – обговорили 30-денне припинення вогню та спільний шлях до ЄС

Зеленський і Санду домовилися посилити двосторонню співпрацю.

Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, під час якої сторони обговорили кроки для досягнення сталого миру та посилення двосторонньої співпраці. Головним пріоритетом для України наразі є повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, що створить основу для подальшої дипломатії.

Крім того, під час переговорів йшлося про питання енергетичної безпеки, європейської інтеграції, вплив результатів нещодавніх виборів у Європі на політичні процеси, а також гібридні загрози з боку Росії.

«Дякую Маї Санду та всьому народу Молдови за підтримку України та за готовність надалі рухатися пліч-о-пліч з нами в євроінтеграційному процесі», – додав Зеленський.

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