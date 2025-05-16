Главный прокурор МУС Карим Хан, который выдал ордер на арест Путина, уходит в отставку

Главный прокурор Международного уголовного суда временно сложил полномочия из-за расследования о сексуальных домогательствах.

Фото: The Washington Post

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, который возглавляет производство по военным преступлениям против лидеров России и Израиля, временно отошел от исполнения обязанностей на время расследования обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя МУС Фади Эль-Абдаллу.

По словам спикера, Хан, британский юрист, возглавляющий прокуратуру в Гааге с 2021 года, заявил суду в пятницу о своем намерении находиться в отпуске до завершения внутреннего расследования его личного поведения. Инициатором расследования стала сотрудница прокуратуры, которая обвинила Хана в повторных нежелательных домогательствах. По данным Washington Post, инциденты якобы происходили в течение года в офисе и собственном доме Хана в Гааге, а также во время рабочих поездок в США и другие страны. Первыми о них писали Wall Street Journal и Drop Site News.

Сейчас заместители прокурора будут исполнять обязанности Хана. Его отсутствие стало серьезным испытанием для МУС: под руководством Хана прокуратура выдала резонансные ордера на арест Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за военные преступления в Украине и Газе соответственно.

Сейчас заместители прокурора будут исполнять обязанности Хана. Его отсутствие стало серьезным испытанием для МУС: под руководством Хана прокуратура выдала резонансные ордера на арест Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за военные преступления в Украине и Газе соответственно.

Расследование внутренней службы МУС должно установить, существовали ли факты сексуальных домогательств, после чего суд примет решение о дальнейшей судьбе прокурора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.