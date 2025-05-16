С сегодняшнего дня начинается процесс обмена пленными «1000 на 1000» – ГУР

По данным заместителя начальника ГУР Скибицкого уже начата работа над формированием списков лиц.

Фото: armyinform

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Сегодня стартует процесс масштабного обмена пленными между Украиной и Россией в формате «1000 на 1000». Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Наши переговоры - это достижение согласия российской стороны на возвращение наших граждан, наших украинцев домой. Российская сторона согласилась осуществить обмен 1000 человек. В ближайшее время, начиная с сегодняшнего дня, мы прорабатываем списки тех лиц, которые будут возвращены на Родину», - отметил Скибицкий

По его словам, украинская сторона уже начала работу над формированием списков лиц, которые вернутся домой в рамках договоренностей. Скибицкий подчеркнул, что российская сторона согласилась на обмен, а переговоры ведутся исключительно для достижения главной цели - возвращения украинцев.

«Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной. Вы знаете, что нам вернули тела наших погибших героев. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы каждый гражданин Украины вернулся домой.», - заявил представитель ГУР.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле завершились. Стороны договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу».

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