Закон про реформу оплати праці держслужбовців досі не підписано, хоча планувалося, що він набуде сили 1 квітня

Закон про реформу оплати праці чиновників поки не набув чинності.

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Як писала «Судово-юридична газета», 11 березня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект 8222 від 23 листопада 2022 року, який має на меті запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців.

17 березня цей закон 4282-ІХ було спрямовано на підпис Президенту.

Закон мав набрати чинності з 1 квітня 2025 року, за виключенням деяких норм.

Однак наразі він не підписаний, відповідно, чинності не набув.

Нагадаємо, раніше Державна судова адміністрація повідомила, яку заробітну плату будуть отримувати працівники апаратів місцевих та апеляційних судів з 1 квітня 2025 року – після запланованої дати набуття чинності новим законом. Зокрема, планувалося, що заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади.

Як зазначає НАДС у своєму листі на голову профільного комітету, законом передбачено нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації, , зокрема, НАДС підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі». Цим проектом акта пропонується затвердити Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі на основі чітких складових заробітної плати, передбачених законодавством, що сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів.

Також НАДС підготовлено проект Типового положення про преміювання державних службовців, який передбачає закладені в законі 4282-ІХ положення щодо варіативної заробітної плати, яка залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань.

Автор: Наталя Мамченко

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