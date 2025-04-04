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Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля

17:10, 4 апреля 2025
Закон о реформе оплаты труда чиновников пока не вступил в силу.
Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 11 марта Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 8222 от 23 ноября 2022 года, который направлен на введение единых подходов к оплате труда государственных служащих.
17 марта этот закон 4282-ІХ был направлен на подпись Президенту.
Закон должен был вступить в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм.
Однако на данный момент он не подписан, соответственно, в силу не вступил.

Напоминаем, ранее Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года – после запланированной даты вступления в силу нового закона. В частности, планировалось, что заработная плата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20-87% в зависимости от должности.

Как отмечает НАГС в своем письме на имя главы профильного комитета, законом предусмотрены нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации. В частности, НАГС подготовило проект постановления Кабинета Министров «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе». Этим проектом акта предлагается утвердить Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе на основе четких составляющих заработной платы, предусмотренных законодательством, что будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств.

Также НАГС подготовило проект Типового положения о премировании государственных служащих, который предусматривает заложенные в законе 4282-ІХ положения о вариативной заработной плате, зависящей от личного вклада государственного служащего в общий результат работы государственного органа. Она является вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение задач, выполнение дополнительного объема задач.

Автор: Наталя Мамченко

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