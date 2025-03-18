Заработная плата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20-87% в зависимости от должности – ГСА

Существенно размер должностного оклада увеличится в апелляционных и местных специализированных судах и гораздо меньше – в районных судах.

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Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года.

Напомним, что 11 марта Верховная Рада во втором чтении приняла закон № 8222 от 23 ноября 2022 года, целью которого является введение единых подходов в оплате труда государственных служащих.

Согласно закону, с целью повышения должностных окладов работников аппаратов судов был поднят уровень юрисдикций судов.

Суды областного уровня, то есть апелляционные суды, отнесены к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Суды же районные, городские, районные в городах, горрайонные отнесены к государственным органам областного уровня.

Как сообщил 18 марта во время заседания Совета судьи Украины и. о. председателя ГСА Максим Пампура, размер должностных окладов работников аппаратов местных общих судов увеличится на 20%, в то время как апелляционных и местных специализированных суды – на 46-87% в зависимости от должности.

Деньги на соответствующее увеличение размеров должностных окладов, по словам Максима Пампуры, в наличии есть.

Впрочем, соответствующий закон должен еще подписать Президент.

Апелляционные и местные специализированные суды

В частности, размер должностного оклада начальника бухгалтерии апелляционного суда или местного специализированного суда увеличится на 72%, а именно увеличится с 13 633 гривен до 23 464 гривен.

Наибольший рост размера должностного оклада будет у таких должностей как «начальник отдела внутреннего аудита», «информационная безопасность», и «организационное обеспечение выполнения функций суда».

Размер должностного оклада у указанной категории увеличится с 15 678 гривен до 29 330 гривен, то есть на 87%.

А размер должностных окладов главных специалистов апелляционных и местных специализированных судов увеличится на 72%, то есть с 13 633 гривен до 23 464 гривен.

Местные общие суды

В местных общих судах рост размера должностных окладов будет значительно меньше – на 20%, то есть в среднем на 2 тыс. гривен.

К примеру, размер должностного оклада секретаря судебного заседания увеличится с 11 362 гривен до 13 633 гривен, то есть на 2 271 гривну.

Также напомним, что госслужащие, как апелляционных судов, так и местных судов могут рассчитывать на премии в 30% от размера должностного оклада.

Отметим, что увеличение размера должностного оклада не касается работников патронатной службы, то есть помощников судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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