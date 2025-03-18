Трамп поручил министру финансов Бессенту провести переоценку существующей санкционной политики США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страна собирается перейти к режиму максимально действенных санкций.

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Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что президент Дональд Трамп поручил ему провести переоценку существующей действующей санкционной политики страны, так как она подрывает роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.

Бессент подчеркнул, что на протяжении длительного периода времени у США было то, что он называет «ленивые санкции».

«Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара. Мы же собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций», - заявил он.

Ранее сообщалось, что США могут принять меры против России, если она не согласится на режим прекращения огня в Украине.

Напомним, что в США были допустили жесткие санкции против России для успеха на переговорах.

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