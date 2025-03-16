США могут принять меры против России, если она не согласится на режим прекращения огня в Украине, — Уолц

Майк Уолтц заявил, что Вашингтон может усилить давление на РФ, если она не согласится на установление режима прекращения огня.

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Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность применения различных мер воздействия на Россию, если она откажется от прекращения огня в Украине. Об этом заявил советник главы Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц в беседе с ABC News.

«Несомненно, рассматриваются все варианты», - заявил он.

О каких конкретно мерах идет речь - не уточнил Уолтц. Возможно он имел в виду санкции. Как известно, США ужесточают санкции против нефтяного, газового и банковского секторов России.

Напомним, что в США были допустили жесткие санкции против России для успеха на переговорах.

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