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В 28 ОМБр, откуда сбежал подозреваемый в убийстве одесского активиста Ганула, прокомментировали его задержание

19:26, 16 марта 2025
Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула не участвовал в боевых действиях.
В 28 ОМБр, откуда сбежал подозреваемый в убийстве одесского активиста Ганула, прокомментировали его задержание
Фото: Суспільне
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В пятницу, 14 марта, в Одессе на улице застрелили местного активиста Демьяна Ганула. Подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день. Им оказался военный в СЗЧ, 46-летний Сергей Шалаев. Позже стало известно, что он служил в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

В пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отреагировали на задержание Сергея Шалаева.

Там отметили, что подозреваемый в убийстве старший лейтенант был переведен в эту бригаду 13 июля 2024 года и допущен к временному исполнению обязанностей офицера резерва запасной роты. С этого времени он практически постоянно находился в лечении. Его не привлекали в район выполнения боевых задач.

В бригаде отметили, что Шалаев не вернулся на место службы после отпуска и с 22 февраля текущего года находится в СЗЧ.

Там также сообщили, что всю необходимую информацию передали правоохранителям.

Напомним, что Киевский райсуд города Одессы 16 марта избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула. Злоумышленника отправили под стражу без права внесения залога.

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