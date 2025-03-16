У 28 ОМБр, звідки втік підозрюваний у вбивстві одеського активіста Ганула, прокоментували його затримання

Підозрюваний у вбивстві Дем’яна Ганула не брав участі у бойових діях.

Фото: Суспільне

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У п’ятницю, 14 березня, в Одесі на вулиці застрелили місцевого активіста Демʼяна Ганула. Підозрюваного у вбивстві затримали того ж дня. Ним виявився військовий у СЗЧ, 46-річний Сергій Шалаєв. Пізніше стало відомо, що він служив у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

У пресслужбі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу відреагували на затримання Сергія Шалаєва.

Там зазначили, що підозрюваний у вбивстві старший лейтенант був переведений до цієї бригади 13 липня 2024 року та допущений до тимчасового виконання обов'язків офіцера резерву запасної роти. З цього часу він практично постійно перебував на лікуванні. Його не залучали до району виконання бойових завдань.

У бригаді вказали, що Шалаєв не повернувся до місця служби після відпустки та з 22 лютого поточного року перебуває у СЗЧ.

Там також повідомили, що всю необхідну інформацію передали правоохоронцям.

Нагадаємо, що Київський райсуд міста Одеси 16 березня обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивістві Демʼяна Ганула. Зловмисника відправили під варту без права внесення застави.

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