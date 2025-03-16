Зеленський звільнив начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та призначив на його посаду Андрія Гнатова

Генерал-майор Андрій Гнатов став новим начальником Генштабу.

На фото – новий начальник Генштабу Андрій Гнатов

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Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова новим начальником Генерального штабу ЗСУ. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Анатолій Баргилевич звільнений з посади голови Генштабу, але продовжить службу як Генеральний інспектор Міноборони.

Зазначимо, що наприкінці лютого Андрій Гнатов був призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ. Його завданням було підвищення якості підготовки оперативних штабів та налагодження кращої взаємодії між командними структурами та фронтом.

Він перейшов до Генштабу ЗСУ з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

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