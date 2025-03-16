Трамп може поговорити з Путіним наступного тижня, — Стів Віткофф

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф зазначив, що президент США очікує «вирішення конфлікту в Україні» протягом кількох тижнів.

Фото: AP/Evan Vucci

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Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та Путіна може відбутися наступного тижня, заявив спецпосланець американського президента Стів Віткофф в ефірі CNN.

"Я очікую, що цього тижня відбудеться розмова між двома президентами. Ми також продовжуємо взаємодіяти та розмовляти з українцями", – сказав Стів Віткофф.

Також, за його словами, протягом тижня переговорна група США зустрінеться з українською та російською делегаціями.

За словами Віткоффа, Трамп очікує "вирішення конфлікту в Україні" протягом кількох тижнів, а Путін "зрозумів філософію Трампа і хоче завершення війни".

Раніше Трамп повідомив про розмову з Путіним, в якій обговорювали можливість припинення війни в Україні.

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