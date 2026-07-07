«Україні потрібно більше ракет Patriot»: Володимир Зеленський важливі переговори з Генсеком НАТО Рютте

Під час зустрічі в Анкарі Президент України та Генеральний секретар НАТО обговорили захист від балістичних атак, санкції проти РФ і нові оборонні домовленості.

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Анкарі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив посилення протиповітряної оборони України, зокрема необхідність якнайшвидшого постачання ракет до систем Patriot для захисту від російських балістичних ударів.

Глава держави подякував Марку Рютте за особисту підтримку України та українського народу, а також поінформував про наслідки останніх російських атак на українські міста й громади.

За словами Володимира Зеленського, ключовим завданням залишається якнайшвидше забезпечення України більшою кількістю ракет для систем Patriot.

«Завтра ми говоритимемо з Президентом Трампом про різні питання, зокрема й про це. Зараз найважливіше – знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot. Звичайно, ми бачимо й відчуваємо слабкість Росії. Але цього недостатньо. Потрібно більше тиску, більше антибалістики та більше санкцій проти Росії», – зазначив Президент.

Під час зустрічі сторони також обговорили додаткові внески держав-членів НАТО до програми PURL та подальші кроки зі створення Антибалістичної коаліції. Зеленський і Рютте погодилися координувати зусилля для зміцнення можливостей України у протидії балістичним загрозам.

Генеральний секретар НАТО відзначив результати дій українських військових, які завдають значних втрат російській армії та успішно уражають військову й енергетичну інфраструктуру РФ.

За словами Марка Рютте, останніми місяцями Україна демонструє значні успіхи як у нанесенні ударів по об'єктах у глибині території Росії, так і безпосередньо на фронті, що суттєво уповільнило просування російських військ.

Окрему увагу під час переговорів приділили розвитку спільного виробництва озброєння та поглибленню оборонного співробітництва між Україною та країнами-членами НАТО.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися оперативно взаємодіяти щодо реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час переговорів.

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