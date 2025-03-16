У США заявили, що Україні доведеться відмовитися від частини територій в обмін на гарантії безпеки

Радник Трампа Майкл Волц заявив, що мирна угода включатиме в себе угоду про видобуток корисних копалин, а також відмову України від частини своїх територій.

Фото: Getty Images

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В рамках мирного врегулювання війни Украині ймовірно доведеться відмовитися від частини своїх територій в обмін на майбутні гарантії безпеки. Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц в інтерв'ю ABC News.

Він підтвердив, що мирна угода включатиме в себе угоду про видобуток корисних копалин, а також відмову України від частини своїх територій.

"Це ті компоненти переговорів, які вже були у 2022 році. І навіть до цього. Це буде свого роду територія для майбутніх гарантій безпеки, майбутнього статусу України", - сказав він.

За словами Волца, витіснення всіх російських військ з окупованих територій України може перерости в Третю світову війну, тому США використовують більш обережний підхід до вирішення конфлікту.

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