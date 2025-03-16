Членство України в НАТО неймовірно малоймовірне, — Майк Волц

Майк Волц заявив, що членство України в НАТО неймовірно малоймовірне, і цієї позиції дотримуються не тільки США.

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Вступ України до НАТО "неймовірно" малоймовірний, заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц в ефірі ABC News.

Він наголосив, що членство України в Альянсі не підтримують ні Штати, ні інші країни, які входять до НАТО.

"Постійний шлях до НАТО, або постійне членство в НАТО, для України неймовірно малоймовірний. І це виходить не тільки з боку Сполучених Штатів. Це і з боку інших країн", - заявив Уолтц.

Нагадаємо, що генсекретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Дональд Трамп виключив питання членства України в Альянсі з переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною.

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