Членство Украины в НАТО невероятно маловероятно, — Майк Уолц

Майк Уолц заявил, что членство Украины в НАТО невероятно маловероятно, и этой позиции придерживаются не только США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вступление Украины в НАТО "невероятно" маловероятно, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире ABC News.

Он подчеркнул, что членство Украины в Альянсе не поддерживают ни Штаты, ни другие страны, входящие в НАТО.

"Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это исходит не только со стороны Соединённых Штатов. Это и со стороны ряда других стран", - заявил Уолтц.

Напомним, что генсекретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, чтоДональд Трамп исключил вопрос членства Украины в Альянсе из переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.