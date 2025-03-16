Членство Украины в НАТО невероятно маловероятно, — Майк Уолц

Вступление Украины в НАТО "невероятно" маловероятно, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире ABC News.
Он подчеркнул, что членство Украины в Альянсе не поддерживают ни Штаты, ни другие страны, входящие в НАТО.
"Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это исходит не только со стороны Соединённых Штатов. Это и со стороны ряда других стран", - заявил Уолтц.
Напомним, что генсекретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, чтоДональд Трамп исключил вопрос членства Украины в Альянсе из переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной.
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