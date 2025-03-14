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Вступления Украины в НАТО больше нет в повестке дня, – генсек Рютте

15:10, 14 марта 2025
Марк Рютте подтвердил, что Трамп исключил вопрос вступления Украины в НАТО из переговоров с Россией.
Вступления Украины в НАТО больше нет в повестке дня, – генсек Рютте
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Президент США Дональд Трамп исключил вопрос членства Украины в Альянсе из переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной, говорится в Bloomberg TV.

Рютте высоко оценил миротворческие инициативы Трампа, подчеркнув, что возложение на Европу ответственности за собственную оборону станет на пользу НАТО и укрепит оборонный потенциал Альянса.

«Трамп полностью предан Альянсу», - отметил генеральный секретарь.

Генсек НАТО также отметил, что отношения с Россией «в конце концов должны быть нормализованы» после завершения войны. Он подчеркнул, что это будет естественным этапом в восстановлении стабильности. «Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией», - заявил Рютте.

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США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте

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