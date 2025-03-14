Вступления Украины в НАТО больше нет в повестке дня, – генсек Рютте

Марк Рютте подтвердил, что Трамп исключил вопрос вступления Украины в НАТО из переговоров с Россией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Президент США Дональд Трамп исключил вопрос членства Украины в Альянсе из переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной, говорится в Bloomberg TV.

Рютте высоко оценил миротворческие инициативы Трампа, подчеркнув, что возложение на Европу ответственности за собственную оборону станет на пользу НАТО и укрепит оборонный потенциал Альянса.

«Трамп полностью предан Альянсу», - отметил генеральный секретарь.

Генсек НАТО также отметил, что отношения с Россией «в конце концов должны быть нормализованы» после завершения войны. Он подчеркнул, что это будет естественным этапом в восстановлении стабильности. «Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией», - заявил Рютте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.