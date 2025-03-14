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Дети ветеранов и погибших защитников смогут бесплатно получать высшее образование

15:22, 14 марта 2025
Правительство согласовало предложение Минветеранов о реализации в течение 1,5 года экспериментального проекта о предоставлении государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц.
Дети ветеранов и погибших защитников смогут бесплатно получать высшее образование
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Правительство предоставляет возможность бесплатного обучения (высшее и предвысшее образование) для детей ветеранов и погибших защитников. В частности, как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, Правительство одобрило предложение Министерства по делам ветеранов о реализации в течение полутора лет экспериментального проекта по предоставлению государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кабмин на заседании 14 марта утвердил Порядок реализации экспериментального проекта.

Предусмотрено, что такая государственная помощь на обучение – это одноразовая целевая безвозвратная финансовая помощь за счет средств государственного бюджета, которая предоставляется в 2024/25 и 2025/26 учебных годах получателям профессионального предвысшего и высшего образования – гражданам Украины, которые обучаются в учебных заведениях всех форм собственности на местах, финансируемых за счет средств физических лиц, независимо от ранее полученного ими уровня образования.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, категории граждан, которые могут воспользоваться этой возможностью:

– дети, имеющие статус члена семьи погибшего защитника;
– дети с инвалидностью вследствие войны;
– дети участников боевых действий;
– дети лиц, имеющих статус пропавших без вести;
– дети лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы;
– дети лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства.

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правительство ветераны Кабинет Министров Украины образование

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