Глава НАТО Рютте заявил, что отношения с Россией следует возобновить после войны —Bloomberg

Марк Рютте не исключил возможность нормализации отношений с РФ после войны в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что нормализация отношений с Россией возможна в долгосрочной перспективе, но только после войны в Украине. Об этом Рютте сказав в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать давление на Москву, чтобы склонить ее к миру.

«Сейчас мы не на этапе диалога. Наша задача — сохранять санкционное и политическое давление, чтобы Россия согласилась на условия мира. Россия останется соседом, и в будущем, если война завершится, Запад сможет постепенно восстанавливать отношения. Но сегодня мы к этому не готовы», — сказал Рютте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.