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Верховный Суд указал, что судебное заседание во время тревоги в отсутствие сторон является основанием для отмены решения суда

16:46, 14 марта 2025
Проведение судебного заседания во время воздушной тревоги в отсутствие сторон является нарушением их прав на участие в судебном разбирательстве и основанием для отмены судебного решения – КГС ВС.
Верховный Суд указал, что судебное заседание во время тревоги в отсутствие сторон является основанием для отмены решения суда
Источник фото: ТСН.ua
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Суд должен решить вопрос об отложении рассмотрения дела, если на начало судебного заседания продолжается воздушная тревога, и исходить из того, что отсутствующий участник дела не явился в судебное заседание по объективным и уважительным причинам, если нет ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В рассматриваемом деле, в назначенное постановлением суда время рассмотрения дела (26 ноября 2024 года в 13:00) продолжалась воздушная тревога, сигнал о которой был объявлен в 12:37.

Несмотря на этот факт, апелляционный суд рассмотрел дело, составив при этом справку о том, что стороны в судебное заседание не явились.

Коллегия судей КГС ВС согласилась с доводами кассационной жалобы представителя ответчика о том, что, рассматривая дело во время воздушной тревоги, начавшейся до начала судебного заседания, апелляционный суд должен был решить вопрос об отложении рассмотрения дела, применив соответствующие процессуальные нормы с учетом общих принципов гражданского судопроизводства, соблюдения гарантий прав лица на участие в рассмотрении его дела, а также обязанности суда содействовать участникам судебного процесса в реализации ими процессуальных прав.

Статьей 55 Конституции Украины каждому гарантируется право на судебную защиту.

В п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая в соответствии со ст. 9 Конституции Украины является частью национального законодательства Украины, определено, что каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство его дела в течение разумного срока надлежащим и беспристрастным судом, установленным законом.

Такое право должно быть обеспечено судебными процедурами, которые должны быть справедливыми.

Завершение апелляционного пересмотра дела в отсутствие представителей сторон, которые имели объективные препятствия для явки в судебное заседание из-за объявления сигнала «Воздушная тревога», свидетельствует о ненадлежащем выполнении апелляционным судом обязанностей по обеспечению всесторонности, полноты и справедливости судебного разбирательства.

Отменяя постановление апелляционного суда и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, КГС ВС сделал вывод, что, решая вопрос о наличии оснований для отложения рассмотрения дела, в котором на начало судебного заседания объявлен сигнал «Воздушная тревога», суд должен руководствоваться приоритетом сохранения жизни и здоровья человека, а обязанностью суда является содействие участникам судебного процесса в реализации ими процессуальных прав, в частности на участие в судебном разбирательстве, и исходить из того, что отсутствующий участник дела не явился в судебное заседание по объективным и уважительным причинам, если нет ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие.

Постановление КГС ВС от 26 февраля 2025 года по делу № 752/8937/24 (производство 61-16567св24).

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