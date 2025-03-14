Кабмин назначил Анатолия Комирного заместителем министра соцполитики

Кроме того, Виктор Еленский возглавит Государственную службу Украины по этнополитике.

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Кабинет Министров Украины на заседании 14 марта принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Новые назначения:

Анатолий Комирный стал заместителем министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Виктор Еленский возглавит Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Его назначение вступит в силу 27 марта 2025 года и будет действовать на срок до 12 месяцев после прекращения или отмены военного положения, но не дольше чем до 26 марта 2026 года.

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