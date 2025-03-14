Практика судов
  1. В Украине

Кабмин назначил Анатолия Комирного заместителем министра соцполитики

15:04, 14 марта 2025
Кроме того, Виктор Еленский возглавит Государственную службу Украины по этнополитике.
Кабмин назначил Анатолия Комирного заместителем министра соцполитики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины на заседании 14 марта принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Новые назначения:

Анатолий Комирный стал заместителем министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Виктор Еленский возглавит Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Его назначение вступит в силу 27 марта 2025 года и будет действовать на срок до 12 месяцев после прекращения или отмены военного положения, но не дольше чем до 26 марта 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Минсоцполитики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей будет объявлен новый конкурс

Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов для заполнения всех вакантных должностей членов Совета правосудия.

Владелец автомобиля, добровольно передавший его другому лицу, сам несет риск его утраты и впоследствии не сможет истребовать его у добросовестного приобретателя – Верховный Суд

Женщина передала свой автомобиль Mitsubishi Pajero по договору ссуды, а позже узнала, что он зарегистрирован на другое лицо – что решил Верховный Суд.

ВККС выступит с заявлением о необходимости соблюдения гарантий независимости Комиссии

17 марта ВККС планирует отреагировать на происходящее с Комиссией и заместителем председателя ВККС Алексеем Омельяном.

Кабмин убрал возможность выезда по письмам Минцифры – разрешение не продержалось и трех дней

Правительство исключило письма Минцифры как основание для пропуска через государственную границу.

Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы, вернув запрет на выезд для должностных лиц

Правительство в течение недели убирало, а затем вернуло в правила пересечения границы норму о запрете выезда должностных лиц.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду