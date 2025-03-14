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Мошенник Байден втянул США в настоящую «передрягу» с Россией – заявил Дональд Трамп

14:27, 14 марта 2025
Трамп обвинил Байдена в фальсификации выборов и войне в Украине.
Мошенник Байден втянул США в настоящую «передрягу» с Россией – заявил Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине не началась бы, если бы он оставался на посту. Он резко раскритиковал бывшего президента Джо Байдена, обвинив его во втягивании США в конфликт с Россией.

«Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую «передрягу» с Россией (и со всеми остальными!), но я собираюсь вытащить нас оттуда. Миллионы людей бессмысленно погибли, и их больше никогда не увидят... и их будет гораздо больше, если мы не заключим и не подпишем соглашение о прекращении огня и окончательный мирный договор с Россией. Если бы я был президентом, не было бы никакой войны. Ее бы просто, на 100%, не было», - заявил Трамп.

Он также в очередной раз подчеркнул, что победа Байдена на выборах 2020 года была сфальсифицирована, и призвал привлечь виновных к ответственности.

«О, как изменили нашу страну сфальсифицированные и мошеннические выборы, и люди, которые это сделали, должны сидеть в тюрьме! БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ И СДЕЛАЙ ЕЕ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!», - добавил Трамп.

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США Дональд Трамп война Джо Байден

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