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Британец потерял работу из-за мемов в рабочем чате WhatsApp

21:50, 14 марта 2025
Шотландский трибунал по занятости подчеркнул, что рабочие групповые чаты, даже если они считаются частными, могут влиять на атмосферу в коллективе.
Британец потерял работу из-за мемов в рабочем чате WhatsApp
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В Великобритании сотрудника уволили за распространение видео, мемов, изображений и комментариев в рабочее время в групповом чате WhatsApp под названием «Шутки». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уточняется, что Терри Дональдсон вместе с несколькими коллегами из компании Southern Electric Power Distribution, входящей в состав шотландской группы SSE, потерял работу из-за участия в чате, где делились юмористическим, но спорным контентом.

Считая свое увольнение несправедливым, Дональдсон подал иск, однако суд отклонил его жалобу, признав действия работодателя обоснованными.

Дональдсон присоединился к Southern Electric в мае 2021 года в качестве геодезиста по обрезке деревьев. Во время обучения он проходил курсы по «инклюзивности и разнообразию», где изучал законодательство о дискриминации. Кроме того, он согласился с политикой компании в отношении использования социальных сетей, которая требует «осторожности и ответственности» при публикациях.

Шотландский трибунал по трудовым вопросам подчеркнул, что рабочие групповые чаты, даже если они считаются частными, могут влиять на атмосферу в коллективе. Опубликованные сообщения могут быть «заскринены» и распространены, а значит, сотрудники не могут ссылаться на конфиденциальность, чтобы избежать дисциплинарных мер.

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увольнение Великобритания Шотландия трудовые отношения

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