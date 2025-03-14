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Золото достигло рекордной цены в почти $3 тысячи на фоне торговой политики администрации США

18:57, 14 марта 2025
Драгоценный металл демонстрирует стабильный рост в этом квартале, продолжая мощный годовой прирост в 2024 году.
Золото достигло рекордной цены в почти $3 тысячи на фоне торговой политики администрации США
Источник фото: Unsplash
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Золото выросло до рекордного уровня — почти до $3 000 за унцию — на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Спотовая цена на золото поднялась до $2 994 за унцию, превысив предыдущий пик. За неделю цена выросла на 2,6%, что ставит ее на путь к наибольшему недельному приросту с ноября. Фьючерсы в Нью-Йорке уверенно превысили $3 000 за унцию.

Драгоценный металл демонстрирует стабильный рост в этом квартале, продолжая мощный годовой прирост в 2024 году, поскольку торговая политика администрации США снизила интерес к рискованным активам, в частности акциям, а главный фондовый индекс S&P 500 на этой неделе вошёл в фазу коррекции.

Рост золота принес выгоду производителям драгоценного металла в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, акции австралийской компании Evolution Mining Ltd. подскочили до рекордного уровня.

По предварительным подсчётам Bloomberg, глобальные запасы в биржевых инвестиционных фондах, обеспеченных банковскими металлами, выросли примерно до 2 687 тонн. Это наибольший показатель с ноября 2023 года.

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США

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