Практика судов
  1. В Украине

На Буковине будут судить налоговика, который «крышевал» нелегальную торговлю алкоголем и табаком

18:44, 14 марта 2025
Налоговика будут судить за содействие нелегальному бизнесу за взятку в 600 долларов ежемесячно.
На Буковине будут судить налоговика, который «крышевал» нелегальную торговлю алкоголем и табаком
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении налоговика из Черновицкой области, который способствовал незаконной продаже алкоголя и табачных изделий без акцизных марок. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, нелегальная схема функционировала минимум с июня 2023 года. Двое местных предпринимателей организовали торговлю подакцизными товарами без соответствующих документов. Чтобы избежать проверок и получить «законодательное» прикрытие, они обратились к должностному лицу Государственной налоговой службы, предложив ему ежемесячное «вознаграждение» в размере 600 долларов США.

Незаконная торговля осуществлялась в двух киосках, откуда товар реализовывали как в розницу, так и оптовыми партиями для других торговых точек.

Схему разоблачили в феврале 2024 года. Во время передачи очередной взятки налоговика задержали «на горячем». Правоохранители провели обыски и обнаружили большое количество нелегального алкоголя и табачных изделий.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • Незаконное приобретение, хранение, транспортировка и сбыт подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины);
  • Получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины);
  • Преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Членов ВККС вызвали на допросы в Государственное бюро расследований

Между тем, Алексей Омельян планирует и дальше работать на должности заместителя председателя ВККС.

Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей будет объявлен новый конкурс

Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов для заполнения всех вакантных должностей членов Совета правосудия.

Владелец автомобиля, добровольно передавший его другому лицу, сам несет риск его утраты и впоследствии не сможет истребовать его у добросовестного приобретателя – Верховный Суд

Женщина передала свой автомобиль Mitsubishi Pajero по договору ссуды, а позже узнала, что он зарегистрирован на другое лицо – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду