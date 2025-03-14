На Буковине будут судить налоговика, который «крышевал» нелегальную торговлю алкоголем и табаком

Налоговика будут судить за содействие нелегальному бизнесу за взятку в 600 долларов ежемесячно.

Фото: ГБР

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Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении налоговика из Черновицкой области, который способствовал незаконной продаже алкоголя и табачных изделий без акцизных марок. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, нелегальная схема функционировала минимум с июня 2023 года. Двое местных предпринимателей организовали торговлю подакцизными товарами без соответствующих документов. Чтобы избежать проверок и получить «законодательное» прикрытие, они обратились к должностному лицу Государственной налоговой службы, предложив ему ежемесячное «вознаграждение» в размере 600 долларов США.

Незаконная торговля осуществлялась в двух киосках, откуда товар реализовывали как в розницу, так и оптовыми партиями для других торговых точек.

Схему разоблачили в феврале 2024 года. Во время передачи очередной взятки налоговика задержали «на горячем». Правоохранители провели обыски и обнаружили большое количество нелегального алкоголя и табачных изделий.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

Незаконное приобретение, хранение, транспортировка и сбыт подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины);

Получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины);

Преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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