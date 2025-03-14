Владелец автомобиля, добровольно передавший его другому лицу, сам несет риск его утраты и впоследствии не сможет истребовать его у добросовестного приобретателя – Верховный Суд

Женщина передала свой автомобиль Mitsubishi Pajero по договору ссуды, а позже узнала, что он зарегистрирован на другое лицо – что решил Верховный Суд.

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Если владелец добровольно передал имущество другому лицу, он несет риск его утраты, и истребование такого имущества у добросовестного приобретателя невозможно.

В этом случае владелец имеет право предъявить иск о возмещении причиненного ущерба к лицу, которому имущество было передано в пользование.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 15 января 2025 года по делу № 208/5532/18 о признании свидетельства о регистрации транспортного средства недействительным, отмене государственной регистрации права собственности, истребовании имущества из чужого незаконного владения и пользования, а также признании права собственности.

Обстоятельства дела

Женщина подала иск, указав, что она является владелицей автомобиля «Mitsubishi Pajero».

Между ней и лицом А был заключен договор ссуды транспортного средства, согласно условиям которого она, как ссудодатель, обязалась передать А, как пользователю, автомобиль в безвозмездное пользование, а пользователь обязался принять указанное транспортное средство в пользование и вернуть его по первому требованию ссудодателя или по истечении срока действия договора в удовлетворительном состоянии с учетом нормального износа.

Она передала А вышеуказанный автомобиль, свидетельство о его регистрации и ключи, о чем стороны составили и подписали соответствующий акт приема-передачи.

Однако, когда через четыре года она обратилась к А с требованием о возвращении спорного транспортного средства, последний сообщил ей, что автомобиль вместе с документами и ключами он передал своему знакомому, местонахождение которого ему неизвестно.

В начале июля 2018 года она узнала, что автомобиль, принадлежавший ей на праве частной собственности, зарегистрирован за гражданином Б на основании доверенности.

Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД, Mitsubishi Pajero был зарегистрирован за Б.

Истец указывала, что она никого не уполномочивала на отчуждение спорного транспортного средства, и оно выбыло из ее частной собственности помимо ее воли.

Решением районного суда, с которым согласился апелляционный суд, иск был удовлетворен. Суд признал недействительным свидетельство о регистрации транспортного средства, отменил его регистрацию, истребовал автомобиль в пользу истицы и признал ее собственницей автомобиля.

Судебные решения были мотивированы тем, что транспортное средство выбыло из владения истицы помимо ее воли, при отсутствии ее волеизъявления на отчуждение движимого имущества.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций, отменил их и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска, исходя из следующего.

Право владельца распоряжаться своим имуществом закреплено в ст. ст. 317, 319 ГК Украины. Если имущество отчуждено лицом, не имевшим на это права, добросовестный приобретатель получает право собственности, если имущество не может быть истребовано в соответствии со ст. 388 ГК Украины. Владелец имеет право истребовать имущество у лица, незаконно завладевшего им (ст. 387 ГК Украины). Виндикация применяется, если между владельцем и владельцем нет договорных отношений, а имущество выбыло из владения помимо воли владельца.

Согласно ч. 1 ст. 388 ГК Украины, владелец может истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если оно выбыло из его владения не по его воле (было утеряно, украдено или иным способом незаконно отчуждено).

Однако, если имущество передано добровольно, риск его утраты несет сам владелец.

С учетом установленных судами в этом деле обстоятельств добровольной передачи истицей на основании договора ссуды принадлежавшего ей транспортного средства, а также с учетом особенностей правового режима транспортного средства как движимого имущества, в этих правоотношениях отсутствуют правовые основания для применения положений ст. 388 ГК Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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