Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Власник авто, який добровільно передав його іншій особі, сам несе ризик його втрати і згодом не зможе витребувати його у добросовісного набувача – Верховний Суд

12:00, 16 березня 2025
Жінка передала своє авто Mitsubishi Pajero за договором позички, а згодом дізналася, що його зареєстрували за іншою особою – що вирішив Верховний Суд.
Власник авто, який добровільно передав його іншій особі, сам несе ризик його втрати і згодом не зможе витребувати його у добросовісного набувача – Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо власник добровільно передав майно іншій особі, він несе ризик його втрати, і витребування такого майна у добросовісного набувача неможливе.

У цьому разі власник має право пред'явити позов про компенсацію завданих збитків від особи, якій майно було передано в користування.

На це вказав Верховний Суд у постанові від 15 січня 2025 року у справі № 208/5532/18 про визнання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу недійсним, скасування державної реєстрації права власності, витребування майна із чужого незаконного володіння та користування, визнання права власності.

Обставини справи

Жінка подала позов, вказавши, що вона є власником автомобіля «Mitsubishi Pajero». Між нею та особою А було укладено договір позички транспортного засобу, відповідно до умов якого вона, як позичальник, зобов`язалась передати А, як користувачу, автомобіль у безоплатне користування, а користувач зобов`язувався прийняти вказаний транспортний засіб у користування та повернути його на першу вимогу позичальника або зі спливом строку дії договору у задовільному стані з урахуванням нормального зносу.

Вона передала А вищевказаний автомобіль, свідоцтво про його реєстрацію та ключі, про що сторони склали та підписали відповідний акт прийому-передачі.

Однак, коли через чотири роки вона звернулася до А із вимогою про повернення спірного транспортного засобу, останній повідомив її, що автомобіль разом із документами та ключами він передав своєму знайомому, про місцезнаходження якого йому нічого невідомо.

На початку липня 2018 року вона дізналася, що автомобіль, який належав їй на праві приватної власності, зареєстрований за громадянином Б відповідно до довіреності.

Згідно з даними автоматизованої інформаційної системи МВС Mitsubishi Pajero зареєстрували за Б .

Позивачка вказувала, що не уповноважувала нікого на відчуження спірного транспортного засобу, вибув з приватної власності поза її волею.

Рішенням районного суду, з яким погодився апеляційний суд, позов було задоволено. Суд визнав недійсним свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, скасував його реєстрацію, витребував автомобіль на користь позивачки та визнав її власницею авто.

Судові рішення мотивовано тим, що транспортний засіб вибув із володіння позивачки поза її волею, за відсутності її волевиявлення щодо відчуження рухомого майна.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, скасував їх та ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову з огляду на таке.

Право власника розпоряджатися своїм майном закріплено в ст. ст. 317, 319 ЦК України. Якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовісний набувач отримує право власності, якщо майно не може бути витребуване відповідно до ст. 388 ЦК України. Власник має право витребувати майно від особи, яка незаконно заволоділа ним (ст. 387 ЦК України). Віндикація застосовується, якщо між власником і володільцем немає договірних відносин, а майно вибуло з володіння поза волею власника.

Згідно з ч. 1 ст. 388 ЦК України власник може витребувати майно у добросовісного набувача, якщо воно вибуло з його володіння не з його волі (було загублене, викрадене або іншим шляхом незаконно відчужене).

Однак, якщо майно передано добровільно, ризик його втрати несе сам власник.

З огляду на встановлені судами у цій справі обставини добровільного передання позивачкою на підставі договору позики належного їй транспортного засобу, а також з урахуванням особливостей правого режиму транспортного засобу як рухомого майна, у цих правовідносинах відсутні правові підстави для застосування положень ст. 388 ЦК України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд судова практика автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що відсутність зареєстрованого електронного кабінету у суб’єкта владних повноважень не є поважною причиною для пропуску строку оскарження

Верховний Суд залишив без змін ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском процесуального строку через несвоєчасну реєстрацію електронного кабінету суб’єктом владних повноважень.

Депутати зареєстрували законопроект про спілкування українською та мовами країн ЄС на перервах та у кімнатах викладачів у школах та університетах

Олександр Корнієнко, Наталія Піпа, Сергій Бабак разом з колегами зареєстрували новий законопроект стосовно спілкування українською мовою та мовами країн ЄС на перервах у школах та закладах вищої освіти, в учительських кімнатах, на території закладу освіти після занять.

РНБО пропонують доручити вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада розгляне законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Законопроектом про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав пропонується розширити повноваження РНБО, яка зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Сама лише відмова від отримання повістки не є порушенням законодавства про мобілізацію — апеляційний суд скасував штраф ТЦК

Також суд апеляційної інстанції додатково звернув увагу на неможливість встановити вид повістки, на відмову від отримання якої вказував ТЦК, оскільки норми чинного законодавства не містять визначення такого виду повістки як «бойова».

В Європарламенті заявили, що корупційний скандал із підкупом європарламентарів викриває провал європейських інституцій у забезпеченні доброчесності

Голову Європарламенту Роберту Мецолу звинуватили в тому, що вона не провела реформи, щоб позбутися непрозорості, яка сприяє хабарництву в структурах Євросоюзу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва