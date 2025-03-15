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Соціальний захист ветеранів – які пільги передбачені для захисників України

08:48, 15 березня 2025
Медичні, житлові та трудові пільги передбачені для українських ветеранів.
Соціальний захист ветеранів – які пільги передбачені для захисників України
Фото: zprz.city
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Українські військовослужбовці та ветерани, які стали на захист Батьківщини, мають право на широкий спектр соціальних гарантій від держави. Це передбачає доступ до медичних послуг, житлових пільг, знижок на комунальні послуги, транспортні привілеї, підтримку у сфері працевлаштування та інші заходи, спрямовані на покращення добробуту тих, хто відстоював незалежність країни. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Право на соціальний захист ветеранів війни закріплене Конституцією України, зокрема статтею 24, яка гарантує рівні права для всіх громадян. Окремо статус ветеранів і їхні соціальні гарантії регламентує Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII від 22 жовтня 1993 року.

До категорії ветеранів війни належать:

  • учасники бойових дій,
  • люди з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасники війни, які здійснювали інші форми військового або цивільного сприяння.

Основні пільги, передбачені для ветеранів війни

Медичні пільги

  • безкоштовне отримання ліків та медичних виробів за рецептом;
  • безоплатне забезпечення протезами та ортопедичними виробами;
  • позачергове обслуговування в поліклініках, включно з госпіталізацією;
  • щорічні медичні обстеження та диспансеризація;
  • безкоштовна медична допомога в державних закладах охорони здоров’я.

Пільги на оплату комунальних послуг

Держава надає ветеранам знижки на оплату житлово-комунальних послуг:

  • постачання та розподіл газу, електроенергії, гарячої води й опалення;
  • вивезення сміття;
  • послуги з водопостачання та водовідведення;
  • придбання твердого палива та скрапленого газу для опалення.

Розмір знижки залежить від категорії ветерана:

  • учасники бойових дій – 75% знижки в межах встановлених норм споживання;
  • учасники війни – 50% знижки;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
  • члени сімей загиблих військових – 50% знижки.

Житлові пільги

  • безкоштовний капітальний ремонт житла (позачерговий) та першочерговий поточний ремонт;
  • першочергове отримання житла для осіб, які потребують покращення житлових умов;
  • пільгові кредити на будівництво, реконструкцію чи капремонт житла (з відстрочкою платежів до 10 років);
  • першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів.

Транспортні пільги

  • безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті.

Трудові пільги та соціальний захист у сфері праці

  • позачергове працевлаштування за фахом;
  • пріоритетне право збереження робочого місця у разі скорочення штату;
  • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середнього заробітку для осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • щорічна відпустка у зручний час та додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 днів.

Додаткові пільги та соціальна підтримка

  • знижки та звільнення від окремих податків і зборів (зокрема, пільги зі сплати земельного податку);
  • позачергове обслуговування в державних соціальних службах;
  • пріоритетне право обслуговування у сфері громадського харчування, ЖКГ, міжміського транспорту;
  • державна цільова підтримка для здобуття освіти ветеранами та їхніми дітьми у державних і комунальних навчальних закладах.

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