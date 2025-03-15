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Социальная защита ветеранов – какие льготы предусмотрены для защитников Украины

08:48, 15 марта 2025
Медицинские, жилищные и трудовые льготы предусмотрены для украинских ветеранов.
Социальная защита ветеранов – какие льготы предусмотрены для защитников Украины
Фото: zprz.city
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Украинские военнослужащие и ветераны, которые стали на защиту Родины, имеют право на широкий спектр социальных гарантий от государства. Это предусматривает доступ к медицинским услугам, жилищным льготам, скидкам на коммунальные услуги, транспортные привилегии, поддержку в сфере трудоустройства и другие меры, направленные на улучшение благосостояния тех, кто отстаивал независимость страны. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Право на социальную защиту ветеранов войны закреплено Конституцией Украины, в частности статьей 24, которая гарантирует равные права для всех граждан. Отдельно статус ветеранов и их социальные гарантии регламентирует Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» № 3551-XII от 22 октября 1993 года.

К категории ветеранов войны относятся:

  • участники боевых действий,
  • люди с инвалидностью вследствие войны,
  • участники войны, которые осуществляли другие формы военного или гражданского содействия.

Основные льготы, предусмотренные для ветеранов войны

Медицинские льготы

  • бесплатное получение лекарств и медицинских изделий по рецепту;
  • бесплатное обеспечение протезами и ортопедическими изделиями;
  • внеочередное обслуживание в поликлиниках, включая госпитализацию;
  • ежегодные медицинские обследования и диспансеризация;
  • бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения.

Льготы на оплату коммунальных услуг

Государство предоставляет ветеранам скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг:

  • поставки и распределение газа, электроэнергии, горячей воды и отопления;
  • вывоз мусора;
  • услуги по водоснабжению и водоотводу;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа для отопления.

Размер скидки зависит от категории ветерана:

  • участники боевых действий - 75% скидки в пределах установленных норм потребления;
  • участники войны - 50% скидки;
  • лица с инвалидностью вследствие войны - 100% скидки;
  • члены семей погибших военных - 50% скидки.

Жилищные льготы

  • бесплатный капитальный ремонт жилья (внеочередной) и первоочередной текущий ремонт;
  • первоочередное получение жилья для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • льготные кредиты на строительство, реконструкцию или капремонт жилья (с отсрочкой платежей до 10 лет);
  • первоочередное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы.

Транспортные льготы

  • бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте.

Трудовые льготы и социальная защита в сфере труда

  • внеочередное трудоустройство по специальности;
  • приоритетное право сохранения рабочего места в случае сокращения штата;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка для лиц с инвалидностью вследствие войны;
  • ежегодный отпуск в удобное время и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней.

Дополнительные льготы и социальная поддержка

  • скидки и освобождение от отдельных налогов и сборов (в частности, льготы по уплате земельного налога);
  • внеочередное обслуживание в государственных социальных службах;
  • приоритетное право обслуживания в сфере общественного питания, ЖКХ, междугороднего транспорта;
  • государственная целевая поддержка для получения образования ветеранами и их детьми в государственных и коммунальных учебных заведениях.

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