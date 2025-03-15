Социальная защита ветеранов – какие льготы предусмотрены для защитников Украины

08:48, 15 марта 2025
Медицинские, жилищные и трудовые льготы предусмотрены для украинских ветеранов.
Фото: zprz.city
Украинские военнослужащие и ветераны, которые стали на защиту Родины, имеют право на широкий спектр социальных гарантий от государства. Это предусматривает доступ к медицинским услугам, жилищным льготам, скидкам на коммунальные услуги, транспортные привилегии, поддержку в сфере трудоустройства и другие меры, направленные на улучшение благосостояния тех, кто отстаивал независимость страны. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.
Право на социальную защиту ветеранов войны закреплено Конституцией Украины, в частности статьей 24, которая гарантирует равные права для всех граждан. Отдельно статус ветеранов и их социальные гарантии регламентирует Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» № 3551-XII от 22 октября 1993 года.
К категории ветеранов войны относятся:
- участники боевых действий,
- люди с инвалидностью вследствие войны,
- участники войны, которые осуществляли другие формы военного или гражданского содействия.
Основные льготы, предусмотренные для ветеранов войны
Медицинские льготы
- бесплатное получение лекарств и медицинских изделий по рецепту;
- бесплатное обеспечение протезами и ортопедическими изделиями;
- внеочередное обслуживание в поликлиниках, включая госпитализацию;
- ежегодные медицинские обследования и диспансеризация;
- бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения.
Льготы на оплату коммунальных услуг
Государство предоставляет ветеранам скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг:
- поставки и распределение газа, электроэнергии, горячей воды и отопления;
- вывоз мусора;
- услуги по водоснабжению и водоотводу;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа для отопления.
Размер скидки зависит от категории ветерана:
- участники боевых действий - 75% скидки в пределах установленных норм потребления;
- участники войны - 50% скидки;
- лица с инвалидностью вследствие войны - 100% скидки;
- члены семей погибших военных - 50% скидки.
Жилищные льготы
- бесплатный капитальный ремонт жилья (внеочередной) и первоочередной текущий ремонт;
- первоочередное получение жилья для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- льготные кредиты на строительство, реконструкцию или капремонт жилья (с отсрочкой платежей до 10 лет);
- первоочередное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы.
Транспортные льготы
- бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте.
Трудовые льготы и социальная защита в сфере труда
- внеочередное трудоустройство по специальности;
- приоритетное право сохранения рабочего места в случае сокращения штата;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка для лиц с инвалидностью вследствие войны;
- ежегодный отпуск в удобное время и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней.
Дополнительные льготы и социальная поддержка
- скидки и освобождение от отдельных налогов и сборов (в частности, льготы по уплате земельного налога);
- внеочередное обслуживание в государственных социальных службах;
- приоритетное право обслуживания в сфере общественного питания, ЖКХ, междугороднего транспорта;
- государственная целевая поддержка для получения образования ветеранами и их детьми в государственных и коммунальных учебных заведениях.
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