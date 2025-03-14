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ВККС выступит с заявлением о необходимости соблюдения гарантий независимости Комиссии

13:52, 14 марта 2025
17 марта ВККС планирует отреагировать на происходящее с Комиссией и заместителем председателя ВККС Алексеем Омельяном.
ВККС выступит с заявлением о необходимости соблюдения гарантий независимости Комиссии
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Высшая квалификационная комиссия судей 17 марта планирует обнародовать заявление «О соблюдении гарантий независимости Высшей квалификационной комиссии судей». 

Таким образом, Комиссия решила прервать режим тишины и прокомментировать события, происходящие вокруг ВККС в последнее время.

Напомним, 11 марта стало известно, что в здании ВККС сотрудники Государственного бюро расследования проводят следственные действия. 

В тот же день заместитель председателя ВККС Алексей Омельян отправился на больничный. 

А 14 марта стало известно, что в доме, где проживает Алексей Омельян, тоже начался обыск. 

Все эти события в ВККС никак не комментировали. 

Вместе с тем стало известно, что Алексей Омельян является фигурантом уголовного производства по ч. 2. ст. 384 («заведомо ложные свидетельские показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты») Уголовного кодекса. 

Заявителем по делу народный депутат Максим Бужанский («Слуга народа»). 

К заместителю председателя ВККС возникли претензии в связи с тем, что 1 февраля 2024 года во время допроса в качестве свидетеля он мог дать ложные показания по делу бывшего судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра

Напомним, что уже бывший глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр обвиняется в том, что ночью 26 мая 2023 года на автомобиле Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии, дежурившего на блокпосту. 

При этом выяснилось, что Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Во время допроса в Святошинском райсуде Киева Алексей Омельян рассказал, что вечером 26 мая 2023 года он вместе с другими лицами был участником «вечеринки» с участием Алексея Тандыра в Киевской области.

При этом по свидетельству других лиц, во время указанной «вечеринки» ее участники могли употреблять алкогольные напитки.

Также согласно показаниям одного из свидетелей, Алексей Омельян и Алексей Тандыр уехали с «отдыха» вместе на одном автомобиле. 

Впрочем, Алексей Омельян в суде эту информацию отрицал и сообщил, что вообще не видел, чтобы Алексей Тандыр употреблял алкогольные напитки.

Автор: Вячеслав Хрипун

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