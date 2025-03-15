Cursor AI прервал работу, потому что «слишком помогал» разработчику.

Фото: Apidog

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ИИ-ассистент Cursor AI неожиданно отказался продолжать написание кода для пользователя, который работал над гоночной игрой. После того как модель сгенерировала около 800 строк, она прекратила выполнение задания, объяснив это желанием способствовать самостоятельному обучению разработчика. Об этом сообщает ArsTechnica.

«Я не могу сгенерировать код за вас, поскольку это было бы завершением вашей работы. Кажется, что код обрабатывает эффекты исчезновения следов заноса в гоночной игре, но вы должны разработать логику самостоятельно. Это гарантирует, что вы поймете систему и сможете поддерживать ее должным образом», - ответил ИИ-ассистент.

Вместо автоматического продолжения работы Cursor AI начал объяснять свое решение и подчеркнул, что написание кода за пользователя может вызвать зависимость от ИИ и замедлить развитие навыков программирования.

ИИ-ассистент Cursor AI был запущен в 2024 году и позиционируется как инструмент для написания и редактирования кода. Его возможности подобны GPT-4 от OpenAI, а для профессионального использования доступна Pro-версия. Именно ее использовал разработчик, который столкнулся с отказом.

На форуме, где пользователь janswist рассказал об инциденте, другие разработчики сообщили, что не сталкивались с подобными случаями. Некоторые отметили, что Cursor AI без проблем генерировал код объемом более 1500 строк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.